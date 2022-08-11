İzlanda'da aktif hale gelen volkan turistlerin yoğun ilgisine neden oluyor

Bölgeye yayılan lavları ve irili ufaklı patlamaları kameraya almak isteyen turistler, özellikle hafta sonları bölgeye akın ediyor.

İngiliz vatandaşı Celine Paul, volkanik bir ada olan İzlanda'da geçirdiği günlerde doğayı sık sık fotoğrafladığını Fagradalsfjall Yanardağı'nı aktif halde görüntülemenin ise "hayatta bir kere" edinilecek bir deneyim olduğunu söyledi.

İzlanda Meteoroloji Ofisi yetkilileri volkandaki son patlamaların yaklaşık sekiz ay önce görüldüğünü ve yanardağın söndüğünü, ancak bir hafta önce yeniden aktif hale geldiğini belirtiyor.

Başkent, Reykjavik'e 40 kilometre uzaklıkta olan Fagradalsfjall Yanardağı ve bulunduğu Reykjanes Yarımadası, Son Buzul Dönemi'nde oluşmuş bir tuya (üstü düzleşmiş geniş kubbeli yanardağ) yanardağı olması bakımından dikkati çekiyor.

Kaynak: Euronews