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Japonya'dan Ukrayna'ya 5,5 milyon dolarlık acil yardım

Japon hükümeti, Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna'ya 5,5 milyon dolarlık finansal yardım paketi açıkladı.

Avrupa 21.02.2023, 10:33 21.02.2023, 10:55
Japonya'dan Ukrayna'ya 5,5 milyon dolarlık acil yardım

Kişida Fumio hükümeti, Rusya'nın saldırılarının ilk yıl dönümü 24 Şubat öncesinde Ukrayna'ya yardımların artırılmasını hedefliyor.

Başkent Tokyo'da verdiği sempozyumda konuşan Başbakan Kişida Fumio, Ukrayna'ya 5,5 milyon dolarlık finansal yardım verileceğini bildirdi.

Resmi Kyodo Ajansına göre söz konusu finansal yardımın, Ukrayna'nın altyapısının onarılmasında kullanılması planlanıyor.

#Ukrayna
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