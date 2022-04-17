Jean-Luc Melenchon destekçileri ikinci tur için kararını verdi

Fransa'da yapılan bir kamuoyu yoklaması, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda elenen aşırı sol aday Jean-Luc Melenchon'u destekleyenlerin ikinci turda çekimser kalacağını gösterdi.

IPSOS-Sopra-Steria anketine göre, Melenchon seçmenlerinin yaklaşık yüzde 33'ü, 24 Nisan'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u, yüzde 16'sı aşırı sağcı Ulusal Cephe lideri Marine Le Pen'e oy verecek.

Yaklaşık 215 bin kişiyle yapılan ankete katılanların yüzde 50'si görüşünü açıklamazken, yüzde 66'sından fazlası çekimser kalacaklarını ya da boş oy kullanacaklarını söyledi.

Melenchon'un kampanya ekibi web sitesinde “Sonuçlar kimseye oy verme emri değil. Herkes uygun gördüğü şekilde oy verecek” dedi.

Kaynak: Euronews