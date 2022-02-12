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Jean-Luc Melenchon: "Müslümanlara yönelik sürekli damgalama ve aşağılama kabul edilemez"

France 2’de katıldığı bir programda soruları cevaplayan solcu cumhurbaşkanı adayı Melenchon, Bugün diğer zamanlardan daha kötü olan şey, Müslümanlara yönelik sürekli damgalama ve aşağılama. Bu, kabul edilemez." şeklinde konuştu.

Avrupa 12.02.2022, 00:21
Jean-Luc Melenchon: "Müslümanlara yönelik sürekli damgalama ve aşağılama kabul edilemez"

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFİ) lideri Jean-Luc Melenchon, France 2’de katıldığı "Elysee 2022" programında gazetecilerin sorularını yanıtladı ve ülkedeki Müslümanlara destek veren açıklamalarda bulundu.

Melenchon, "Ayrılıkçı yasası" olarak bilinen tartışmalı "Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler" yasasının, parlamentoda tartışmaya açılmasından bu yana ülkede Müslümanlara yönelik yaralayıcı ifadeler kullanıldığına dikkati çekti.

Jean-Luc Melenchon, "Bugün diğer zamanlardan daha kötü olan şey, Müslümanlara yönelik sürekli damgalama ve aşağılama. Bu, kabul edilemez." diye konuştu.

Melenchon, cumhurbaşkanı seçilirse ülkedeki özgürlükleri kısıtladığı için ayrılıkçı yasanın yürürlükten kaldırılması için çalışacağını söyledi.

LFİ lideri Melenchon, Fransa'da nisanda yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde yarışacak.

Kaynak: AA
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#fransa #JeanLuc Melenchon #Cumhurbaşkanı adayı
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