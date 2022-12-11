Jersey Adası'nda apartmanda patlama: 3 ölü

Ülke basınında yer alan haberlerde, Jersey Adası'nda TSİ 07.00'de, 3 katlı bir apartmanda meydana gelen patlamada 3 kişinin yaşamını yitirdiği ve 2 kişinin de hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

Patlamanın meydana geldiği alanda 10 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Ada sakinlerinin, olay sırasında yüksek bir patlama sesi duyduğu ve ardından büyük bir duman bulutunu gördüğü aktarıldı.

Jersey polis yetkilileri, arama kurtarma çalışmalarının birkaç gün sürmesinin beklendiğini açıkladı.

Patlamanın nedenine ilişkin ise henüz resmi açıklama yapılmadı.

Olayın etkisiyle söz konusu binanın tamamen yerle bir olduğu ifade edildi.