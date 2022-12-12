Jersey Adası'ndaki patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi

İngiliz yetkililerin yaptığı açıklamada, Jersey Adası'nda 10 Aralık'ta TSİ 07.00'de 3 katlı bir apartmanda meydana gelen patlamada 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Patlamanın meydana geldiği alanda 4 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Olayın etkisiyle söz konusu bina tamamen yerle bir oldu.

Patlamanın nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı ancak yetkililer doğal gaz sızıntısından kaynaklanmış olabileceğini ifade etti.

İngiliz polisi, dün yaptığı açıklamada, enkaz kaldırma çalışmalarının haftalar sürebileceğini bildirmişti.