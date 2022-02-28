Johnson ile Zelenskiy telefonda görüştü

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Johnson'ın, Zelenskiy ile telefon görüşmesinde, Rus işgali sonrası Ukrayna halkının cesaretini ve Zelenskiy'nin bu tür sıkıntılı bir süreç karşısında liderliğini övdüğü belirtildi.

Görüşmede, Johnson'ın, Ukrayna halkının direnişinin kahramanca olduğunu da belirttiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Zelenskiy, önümüzdeki 24 saatin Ukrayna için çok önemli bir süre olduğuna inandığını söyledi ve Johnson, İngiltere ve müttefiklerinin Ukrayna'ya verdiği savunma yardımının temin edilmesine yardımcı olmak için elinden geleni yapacağını söyledi. Liderler, yakın temasta kalmaya devam etme konusunda anlaştı ve Johnson, İngiltere'nin, Ukrayna'nın egemenliğine olan sarsılmaz desteğini yineledi."