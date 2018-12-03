Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in yarın Paris'e yapması planlanan ziyaretinin, "sarı yelekliler" protestoları nedeniyle iptal edildiği açıklandı.

AB Komisyonu kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Juncker'in yarın Fransa Ulusal Meclisi'ne hitap etmesi bekleniyordu ancak Meclis'teki sarı yelekliler oturumu nedeniyle söz konusu program iptal edildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile akşam yemeği yemesi ve Meclis Başkanı Richard Ferrand ile görüşmesi planlanan Juncker'in söz konusu programlarının da ertelendiği öğrenildi.

Ülke genelinde sarı yelekliler adı altında örgütlenen eylemciler, 17 Kasım'dan bu yana hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protesto etmek için sokaklara dökülüyor. Protestolar, Macron ve hükümete karşı daha geniş çaplı taleplerle isyana dönüşmüş durumda.

Gösterilerde çıkan olaylarda şimdiye kadar 2 kişi hayatını kaybetti, 222'si güvenlik görevlisi bin 43 kişi yaralandı ve bin 424 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA



