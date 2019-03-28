Kaçırılan Elhiblu 1 tankeri Malta'da kontrol altına alındı

Akdeniz'de Libya açıklarında kaçırılan Palau bayraklı "Elhiblu 1" tankeri Malta ordusu tarafından kontrol altına alındı. Akdeniz'de hızlı bot kullanan korsanlar tarafından kaçırılan ve düzenlenen operasyonla ele geçirilen tanker, Malta’nın Boiler Wharf limanına getirildi.

Malta ordusundan yapılan açıklamada, Akdeniz'de hızlı bot kullanan korsanlar tarafından kaçırılan tankerin düzenlenen operasyonla ele geçirildiği bildirildi.

Tuzla'dan 22 Mart'ta hareket eden Palau bayraklı "Elhiblu 1" isimli tanker, dün akşam saatlerinde Libya açıklarında korsanlar tarafından ele geçirilmişti.

52 metrelik tankerin kaptanının Türk, 4 personelinin Hint ve 1'inin Libyalı olduğu öğrenildi.