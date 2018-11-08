Kaddafi'nin paraları nereye transfer edildi?

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki bankalarda bulunan Libya'nın eski lideri Muammer Kaddafi'nin paralarının afrikadaki silahlı milslere gönderildiği iddiası iktidar ve muhalefet partilerini birbirine düşürdü.

Belçika'da yargı makamları 2017 sonbaharında yargıç Michel Claise'nin kara para aklama davası kapsamında 16 milyar Euro’nun kayıp olduğunu fark etti. Ardından, 5 milyar Euro’dan az olan 4 hesap dikkat çekti. Bununla birlikte, Belçika'nın bu fonları etkin bir şekilde dondurmayı sağlayıp sağlamadığı sorusu ortaya çıktı.

RTBF televizyonu, "Kimse bu paraya ne olduğunu tam olarak bilmiyor, ancak Eylül ayında yayınlanan BM raporu, Belçika için sıkıntı yaratacak bulgulara işaret etti" şeklinde bir haber derledi. Louvain Üniversitesi’nden Profesör Robert Witterwulghe ise, "Bu raporda milislere gönderilmesi için silah kaçakçılığı yapıldığına dair bir sorun olduğunu fark edildi. Göçmenleri Avrupa’ya getirmek ve Nijerya’daki insan ticareti ağlarına para sağlayan bir mafya girişimi olduğu ortada" açıklamasını yaptı.

Bu haberlerin ardından muhalefet, hükümetten konuya açıklık getirmesini istedi. Paranın, Afrika ülkelerindeki militan grupların eline geçmediği konusunda garanti istedi. Ayrıca, Parlamento’da çoğunluk sağlanabilirse, hükümet aleyhine BM uzmanlarının da katılacağı bir soruşturma açılmasının planlandığı duyuruldu. Soruşturma savcılık tarafından devam ederken, muhalafet konuyu ilgili komisyona taşımaya hedefliyor. Muhalefet, Maliye Bakanı Johan Van Overtveldt ve o dönemde Maliye Bakanlığı görevinde bulunan Dışişleri Bakanı Didier Reynders’den de açıklama bekliyor.

Birleşmiş Milletlerin aldığı kararla Libya’nın öldürülen eski lideri Muammer Kaddafi'nin Belçika'daki hesapları 2011 yılında dondurulmuştu. 10 milyar Euro'dan fazla bir rakamın 2013 ve 2017 arasında Belçika bankası Euroclear'daki açık hesaplardan kaybolduğu ortaya çıktı. Bu fonlar Kaddafi'nin akrabaları tarafından kontrol ediliyordu.

İddialara göre 2011’de başlayan ambargo sonrasında Kaddafi'nin Brüksel’de hesaplarından 16 milyar Euro tutarındaki mevduat Bahreyn merkezli Arap Bankacılık Kurumu ve Lüksemburg merkezli HSBC Menkul Kıymet Hizmetleri aracılığıyla 4 kez delindi.



Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2018, 12:12