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Kadınların dünyada girmelerinin yasak olduğu tek yer: Aynoroz

Yunanistan'ın Rus Ortodoks rahiplerinin bin yıldır yaşadığı Aynoroz'daki Athos Dağı, dünyada kadınlara yasaklı tek yer olarak gösteriliyor. Yıllardır kadınların giremediği bu adada yaklaşık 2000 kişi yaşıyor, onlar da erkek. Peki buraya kadınlar neden giremiyor? Aynaroz ve Athos Dağı'nın ilginç hikâyesi...

Avrupa 23.10.2022, 09:20
Kadınların dünyada girmelerinin yasak olduğu tek yer: Aynoroz

Kadınların dünyada girmelerinin yasak olduğu tek yer: Aynoroz

Aynoroz Güneydoğu Avrupa'da Yunanistan'ın Halkidiki Yarımadasından Ege'ye doğru uzanan üç dar ve uzun yarımadanın en doğusunda bulunan bir yerleşim yeri.

Kadınların dünyada girmelerinin yasak olduğu tek yer: Aynoroz

Resmi adı Aynoroz Özerk Keşişsel Devleti olan bu ilginç yer, Yunanistan toprakları içinde 390 kilometrekare bir alanda yer alıyor.

Kadınların dünyada girmelerinin yasak olduğu tek yer: Aynoroz

10. yüzyılda dinsel bir topluluk olarak doğan Aynoroz devleti; Bizans, Osmanlı ve Yunan egemenlikleri boyunca bağımsızlığını korumayı başaran bir yer.

Kadınların dünyada girmelerinin yasak olduğu tek yer: Aynoroz

Özerk bir devlet yönetim biçiminin bulunduğu Aynoroz'un asıl tanınma sebebiyse bu yarımadaya kadınların girmesinin yasak olması.

Kadınların dünyada girmelerinin yasak olduğu tek yer: Aynoroz

Bilinene göre bu ilginç yere 1045 yılından beri tek bir kadın ayak basmadı.

Kadınların dünyada girmelerinin yasak olduğu tek yer: Aynoroz

Adada 10. Yüzyılda manastırların yapılmaya başlanmasıyla beraber huzur ve adanmışlık fikirleri keşişlerde oluşmaya başladı.

Kadınların dünyada girmelerinin yasak olduğu tek yer: Aynoroz

Ve keşişler huzur ile adanmışlığı kazandıktan sonra kaybetmemek için adaya kadınların girmesini yasakladılar.

Kadınların dünyada girmelerinin yasak olduğu tek yer: Aynoroz

Yasağa rağmen kadınların yarımadayı ziyaret ettikleri olmuş. 1946-49 yılları arasındaki Yunan iç savaşında yarımadaya kaçan hayvanlarını almaya gelen köylülerin arasında kadınlar da varmış.

Kadınların dünyada girmelerinin yasak olduğu tek yer: Aynoroz

1953 yılında Maria Poimenidou adlı bir kadın da erkek kılığına girerek adaya gitmeyi başarmış ve bunun sonucunda kadınların Aynoroz'a gidişini yasaklayan bir yasa çıkarılmış.

Kadınların dünyada girmelerinin yasak olduğu tek yer: Aynoroz

Bu halkın başlıca gelir kaynağı zeytin ve üzümcülük. Yani burada hayati önem taşıyan iki madde bu.

Kadınların dünyada girmelerinin yasak olduğu tek yer: Aynoroz

Çünkü gelir, üretim, tüketim üçlüsü buna bağlı durumda.

Kadınların dünyada girmelerinin yasak olduğu tek yer: Aynoroz

Aynoroz, 20 manastırı temsil eden 20 kişilik bir meclisle yönetiliyor.

Kadınların dünyada girmelerinin yasak olduğu tek yer: Aynoroz

Estetik açıdan bakacak olursak 20 manastırın da mimari yapısı aynı. Manastırların etrafı yüksek surlarla ve bir kuleyle çevrilmiş şekilde.

Kadınların dünyada girmelerinin yasak olduğu tek yer: Aynoroz

Aynoroz'da yaşayan yaklaşık 2000 kişinin hepsi erkek. Genelde erkekler manastırda çalışıyor yani çoğu din adamı. Kısaca Aynoroz Adası'nda Komünal bir yaşam tarzı var.

Kadınların dünyada girmelerinin yasak olduğu tek yer: Aynoroz

Bölgeye karayolundan ulaşım bulunmuyor, ancak deniz üzerinden ulaşılıyor. Gidip herhangi bir tekneye bindiğinizde bölgeye hemen girilemiyor.

Zaten her gün sadece 100 erkek bölgeye giriş yapabiliyor.

Kadınların dünyada girmelerinin yasak olduğu tek yer: Aynoroz

Önce Selanik'ten randevu ve pin kodu, ardından limandaki bürodan giriş izni almanız gerekiyor.

Kadınların dünyada girmelerinin yasak olduğu tek yer: Aynoroz

Hele yabancıysanız bunların yanında kendi konsolosluğunuzdan tavsiye kağıdı, Yunanistan Dışişleri bürolarından izin kağıdı almanız gerekiyor.

Kadınların dünyada girmelerinin yasak olduğu tek yer: Aynoroz

Aynoroz yarımadasının statüsü günümüzde Avrupa Birliği ve Avrupa Parlamentosu’nda bile tartışılmakta.

Kadınların dünyada girmelerinin yasak olduğu tek yer: Aynoroz

Hatta Avrupa Parlamentosu sosyalist grubunun Hollandalı kadın milletvekili J. Svibel’in, AB ülkelerinde temel insan haklarının durumu ile ilgili 135 maddelik raporunun 255’e karşı 277 oyla kabul edildiği haberi hiç de hoş karşılanmadı.

Kadınların dünyada girmelerinin yasak olduğu tek yer: Aynoroz

Çünkü raporda Aynoroz’a kadınların ayak basmasına ilişkin yasağın, AB vatandaşlarının serbest dolaşım hakkını ve kadın-erkek eşitliğini ihlal ettiği belirtiliyordu.

Kadınların dünyada girmelerinin yasak olduğu tek yer: Aynoroz

Bölgenin tarihine bakacak olursak bu yerleşim yeri adını Trakyalı bir devden alıyor.

Poseidon'a dev kayalar fırlatmayı hobi edinmiş olan bu dev, kayayı denize düşürünce Athos Dağı'nın oluştuğu söyleniyor.

Diğer bir söylenceye göre, tam tersi olarak Poseidon Athos'a dev bir kaya fırlatıyor.

Kadınların dünyada girmelerinin yasak olduğu tek yer: Aynoroz

Athos'un altında kaldığı bu dev kaya Athos Dağı oluyor.

Adanın kutsal olmasının sebebi ise söylencelerde Meryem Ana'nın kötü bir deniz yolculuğundan sonra bu güzel bölgede karaya çıkması ve bölgeyi çok beğendiği için Tanrı'nın burayı ona hediye etmesiyle yarımadanın "Bakire Meryem'in Bahçesi" olarak anılmaya başlaması.

Bölgenin kutsal durumu ve savaşlardan hasar almaması, tarihi ve muhteşem sanat eserlerinin ve ikonların çokça bulunmasını sağlamış.

1988 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesine alınan Athos Dağı, Ortodoksların en kutsal bölgesi olma özelliğinin yanı sıra mistik havasıyla da insanları etkilemeye devam ediyor.

#Aynoroz #Athos Dağı #kadın #Yasak
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