Kalaşnikov'dan İHA hamlesi

Dünyaca ünlü silah firması Kalaşnikov, Abu Dabi'deki “IDEX-2019” Uluslararası Silah ve Askeri Ekipmanlar Fuarı’nda bulunan, ilk insansız hava aracını (İHA) tanıttı. Firma ürettikleri ilk İHA’nın en önemli özelliğinin intihar saldırılarına çözüm niteliği olduğunu açıkladı. Birçok İHA’dan oldukça küçük boyutlara sahip uçağın ebatları, 1210x950x165 mm olarak duyuruldu.

KENDİNİ PATLATIYOR

İHA’nın İkinci Dünya Savaşında Japon pilotların taktiği olan kamikazeyi anımsatan İHA, 3 kilo bombayı taşıyabiliyor. Hedefe sertçe hücum eden İHA, hedefe çarparak kendisini patlatabiliyor.

İHA böylelikle hem hedefi yok etme özelliği taşıyor, hem de yakalandığı an veriler ele geçirilmeden kendisini imha etmiş oluyor.

İHA hem otomatik olarak kullanabiliyor hem de manuel olarak uzaktan kontrol yoluyla hedefe varabiliyor. Saatte 130 kilometre hız yapabilen İHA havada yaklaşık 30 dakika kalabiliyor.

Kaynak: Ajanslar

