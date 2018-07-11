Kanada da Irak'ta var olmak istiyor

Dünya Bülteni Haber Merkezi

NATO Zirvesi kapsamında düzenlenen "Ortak Küresel Değerler" başlıklı panelde konuşan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, NATO'nun aynı Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi şimdi de "çok gerekli" bir ittifak olduğunu vurguladı.

Demokratik değerlerin tehdit altında olduğuna işaret eden Trudeu, Kanada'nın daha fazla çaba sarf etmeye hazır olduğunu söyledi.

Trudeau, "NATO'nun resmi olarak başlatacağı Irak eğitim misyonunun komutasını ilk yıl Kanada üstlenmek istiyor." diye konuştu.

Kanada Başbakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Kanadalı birliklerin bir yıllığına 2018 sonbaharından itibaren Bağdat ve yakınlarına konuşlandırılacağı bildirildi.

Irak eğitim misyonuna Kanada'nın 4 Griffon helikopteriyle katkıda bulunacağı aktarılan açıklamada, birliğin 250 personelden oluşacağı duyuruldu.

NATO'nun terörle mücadele kapsamında Irak'ta başlatacağı eğitim misyonu, yerel güvenlik güçlerine eğitim verecek, okul ve akademilerin kurulmasına yardımcı olacak. NATO, böylelikle DEAŞ ve benzeri terör örgütlerinin Irak'ta tekrar ortaya çıkmasını engellemeyi amaçlıyor.