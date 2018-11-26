Kanada Valisi Kazakistan'ı ilk defa ziyaret edecek

Kanada Valisi Julie Payette Kazakistan-Kanada ilişkileri tarihinde ilk defa 3 - 5 Aralık tarihleri ​​arasında Kazakistan'a çalışma ziyareti yapacak.

Kanada, Avrasya ile ticaret-ekonomik işbirliğini güçlendirmek istiyor. Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aibek Smadiyarov, Kanadalı politikacının Kazakistan'ın Kazakistan'daki en üst düzey liderleriyle görüşmesi beklendiğini söyledi. Görüşmede, siyasi, ticari, ekonomik, kültürel ve insani alanlarda Kazakistan-Kanada işbirliğinin kapsamlı gelişmesine yeni bir ivme kazandıracağını belirtti.

Ayrıca Kanada Genel Valisinin, Kazakistan'a yaptığı ziyaret sırasında Kanadalı astronot David Saint-Jacques'in Baikonur Cosmodrome'dan Uluslararası Uzay İstasyonuna fırlatılmasını da izleyeceği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev 2003 yılında Kanada'yı ziyaret etti. Eylül 2016'da Çin'deki G20 Zirvesi'nin marjlarında, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir araya geldi." dedi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net