Kanlı apartman toplantısı: 3 ölü, 4 yaralı

Roma'nın Fiden semtinde bir barda yapılan apartman toplantısı kanlı bitti. İtalyan haber ajansa Ansa'da yer alan habere göre, barda yapılan apartman toplantısına giden 57 yaşındaki bir kişi silahını çıkararak ateş etti.

Toplantıda bulunanlardan 3 kadın hayatını kaybederken, yaralı dört kişi de hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ciddi olduğu aktarıldı.

Görgü tanıkları, bara giren saldırganın kapıyı kapattıktan sonra "Hepinizi öldüreceğim" diyerek ateş etmeye başladığını kaydetti.

Saldırının nedenine dair resmi herhangi bir açıklama yapılmadı. Bölgede yaşayanlar apartman sakinleri arasında ciddi anlaşmazlıklar bulunduğunu aktardı.

Kaynak: Euronews