Karadağ'da iktidar değişikliği

Karadağ'daki parlamento seçimlerinde hükümetin değişmesi olasılığı beliriyor. Geçici sonuçlara göre Milo Đukanović'in iktidar partisi DPS yüzde 35 ile 1991'den bu yana en kötü sonucu aldı. Karadağ'ın Geleceği İçin ittifakının lideri Zdravko Krivokapić (yüzde 32,5) kendini seçimin galibi olarak görüyor ve bir koalisyon ile karşılık verebilir. Bunun gelecek için anlamı nedir?

İpler muhalefetin elinde

Sol liberal bir çizgiye sahip olan Alman gazetesi Frankfurter Rundschau için ufukta görünen iktidar değişikliğinin zamanı çoktan gelmişti:

“Yolsuzluk, mafya entrikaları, hileli seçimler ve gücün kötüye kullanılması Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic'in onlarca yıllık iktidarına damgasını vurmuştu. Azmettirici [Djukanovic] seçim sonrasında bir mucize ya da bir koalisyon pokeri umudu taşıyor olsa da hala, sandık sonuçları çok net: Karabağlıların çoğunluğu yılların şefinden bıkmış. ... Asla homojen olmayan muhalefetin ağır bir ekonomik kriz karşısında daha demokratik ve daha iyi bir döneme geçmeyi başarıp başaramayacağı muhalefete ve onun işbirliği ve iletişim kurma yetisine bağlı.”

AB ile ilişkiler güvensizleşiyor

Macaristan'ın sosyal demokrat gazetesi Népszava, Krivokapić altında girilen yeni bir rotanın gerçekten de Batı'nın güvenini hak ettiğinden emin değil:

“Đukanović hükümeti AB yolunu açmış, ülke 2017 yılında NATO üyesi olmuştu. ... Muhalefet koalisyonunun ne yapacağıysa belli değil. Krivokapić zafer konuşmasında Batı'yla entegrasyon konusundaki planlarından söz etmedi. Bunun bir tesadüf olmadığı aşikar: Koalisyonu bir arada tutan öncelikle Đukanović karşıtlığı olacaktır; koalisyon kanatlarından biri son derece Batı taraftarı, çevreci ve liberal, diğeriyse milliyetçi, Belgrad odaklı ve Batı ve NATO karşıtı olduğu herkesin malumu. Krivokapić bu şekilde pürüzsüz bir iktidar dönemi beklememesi gerektiğini bilmeli.”