Karadeniz'de tansiyon yüksek: Rus gemiler ateş açtı

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı civarında, Rusya Federal Güvenlik Servisine (FSB) ait sınır güvenliği teknesinden Ukrayna savaş gemilerine ateş açıldığını duyurdu.

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, FSB teknesinden Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait gemilere ateş açıldığı bildirildi.

Gemilere açılan ateş sonucunda 2 kişinin yaralandığının aktarıldığı açıklamada, 2 Ukrayna gemisinin hasar gördüğü ve rotasını kaybettiği kaydedildi. Açıklamada bir Ukrayna gemisinin de demir atmak zorunda kaldığı ifade edildi.

Açıklamada, Ukrayna gemilerinin Rus özel kuvvetleri tarafından ele geçirildiği bilgisi de yer aldı.

Ukrayna basınında ise açılan ateş sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

SAVAŞ KABİNESİ TOPLANIYOR

Tansiyonun yükselmesinin ardından Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, savaş kabinesini acil toplantıya çağırdı.

Ukrayna İçişleri Bakanı Affairs Arsen de, NATO'ya devreye girmesi için çağrıda bulundu.

RUSYA: GEMİLER GERİ DÖNDÜ

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Azak Denizi'nde Ukrayna savaş gemilerinin limanlarına döndüğünü bildirdi.

FSB'den yapılan açıklamada, Rus savaş gemilerinin müdahale ettiği Ukrayna savaş gemilerinin durumuna ilişkin bilgi verildi. Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait üç geminin limanlarına döndüğü belirtilen açıklamada, "Bu tür tehlikeli ve sorumsuz kararlar veren Kiev yönetimi, eylemlerinin sonuçları hakkında düşünmelidir." değerlendirmesi yapıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medya hesabından, Rus savaş gemileri ile Ukrayna savaş gemileri arasındaki sıcak temasa ilişkin açıklama yaptı. Kiev yönetiminin Kerç Boğazı'nda provokasyon yaptığını savunan Zaharova, “Haydut metodu ile önce provokasyon, sonra zorlayıcı baskı, ardından da saldırganlık suçlaması.” ifadelerini kullandı.

AB'DEN UYARI

Avrupa Birliği (AB), Rusya Federal Güvenlik Servisine (FSB) ait sınır güvenliği teknesinden Ukrayna savaş gemilerine ateş açılmasına ilişkin, Moskova yönetimine Kerç Boğazı'ndaki geçiş serbestisini yeniden sağlaması çağrısında bulundu.

AB Komisyonu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Rusya'ya Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı'ndaki geçiş serbestisini yeniden tesis etmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Taraflara itidal çağrısı yapılan açıklamada, Kerç Köprüsü'nün Rusya tarafından Ukrayna'nın rızası dışında inşa edildiğine dikkat çekilerek köprünün Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini de ihlal ettiği belirtildi.

Açıklamada, AB'nin Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakını da tanımadığı ve tanımayacağı kaydedildi.

GERGİNLİK ÖĞLE SAATLERİNDE BAŞLADI

Ukrayna Deniz Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, Rusya sınır güvenlik gemilerinin, Azak Denizi’nde Ukrayna Deniz Kuvvetleri gemilerine karşı açıkça saldırgan eylemlerde bunduğunu belirtilmişti.

Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait iki küçük zırhlı topçu botu Berdyansk ve Nikopol ile Yanı Kapu römorkörünün bugün, Karadeniz’deki Odesa limanından Azak Denizi’ndeki Mariupol limanına planlı geçiş gerçekleştirdikleri bildirilmişti.

Navigasyonun güvenliğini sağlamak amacıyla gemilerin geçişi hakkında uluslararası standartlara uygun olarak bilgi verildiğini kaydedilen açıklamada, “Ancak Birleşmiş Milletler (BM) Deniz Hukuku Sözleşmesi ve Ukrayna ile Rusya arasında imzalanan Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nın Kullanılması Hususundaki İşbirliği Anlaşmasına rağmen, Sobol tipi Rus sınır güvenlik botları, sınır güvenlik botu Don, Mangut tipi bot ve Suzdalets denizaltısavar gemisi, Ukrayna gemilerine karşı aleni saldırgan eylemler sergilemiştir. Don botu Ukrayna’ya ait römorköre kasıtlı olarak çarpmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

Saldırı sonucunda römorkörün ana motoru ile dış kaplamasının zarar gördüğü ve gemi kurtarma botunun kaybolduğu belirtilen açıklamada, “Böylece, Rusya bir kere daha kendi saldırgan doğasını ve uluslararası hukuk normlarına olan saygısızlığını sergilemiştir.” denildi.

KERÇ BOĞAZI KRİZİ NEDİR?

Azak Denizi ve Kerç Boğazı 2003 tarihli bir anlaşma ile Ukrayna ve Rusya'nın ortak karasuları olarak belirlenmiş olsa da, Moskova'nın Kiev'e ait Kırım Yarımadası'nın 2014 yılında önce işgal sonra ilhak etmesi ile birlikte boğazın ve iç denizin giriş ve çıkış kontrolü tamamen Kremlin'in eline geçmiş durumda.

Rusya, Kırım'ı ilhak ettikten sonra Kerç Boğazı üzerine inşa ettiği köprünün açılışını ise bu yılın Mayıs ayında yaptı. Ukrayna'da 2014 yılında yaşanan hükümet karşıtı protesto gösterileri ile başlayan süreçte ülkenin doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev arasında çatışmalar yaşanmış, ilhak süreci de aynı dönemde meydana gelmişti.

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2018, 00:47