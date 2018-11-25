Karadeniz'de tansiyon yüksek: Rus gemiler ateş açtı

Ukrayna Deniz Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, Rusya sınır güvenlik gemilerinin, Azak Denizi’nde Ukrayna Deniz Kuvvetleri gemilerine karşı açıkça saldırgan eylemlerde bunduğunu belirtildi.

Öte yandan, Ukraynailerleyen saatlerde "Rus gemilerinden savaş gemimize ateş açıldı" iddiasında bulundu.

Ukrayna deniz kuvvetlerinin Facebook sayfasından yapılan açıklamada, ateş açılan gemideki bir personelin yaralandığı belirtildi.

Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait iki küçük zırhlı topçu botu Berdyansk ve Nikopol ile Yanı Kapu römorkörünün bugün, Karadeniz’deki Odesa limanından Azak Denizi’ndeki Mariupol limanına planlı geçiş gerçekleştirdikleri bildirilmişti.

Navigasyonun güvenliğini sağlamak amacıyla gemilerin geçişi hakkında uluslararası standartlara uygun olarak bilgi verildiğini kaydedilen açıklamada, “Ancak Birleşmiş Milletler (BM) Deniz Hukuku Sözleşmesi ve Ukrayna ile Rusya arasında imzalanan Azak Denizi ve Kerç Boğazı'nın Kullanılması Hususundaki İşbirliği Anlaşmasına rağmen, Sobol tipi Rus sınır güvenlik botları, sınır güvenlik botu Don, Mangut tipi bot ve Suzdalets denizaltısavar gemisi, Ukrayna gemilerine karşı aleni saldırgan eylemler sergilemiştir. Don botu Ukrayna’ya ait römorköre kasıtlı olarak çarpmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

Saldırı sonucunda römorkörün ana motoru ile dış kaplamasının zarar gördüğü ve gemi kurtarma botunun kaybolduğu belirtilen açıklamada, “Böylece, Rusya bir kere daha kendi saldırgan doğasını ve uluslararası hukuk normlarına olan saygısızlığını sergilemiştir.” denildi.

Kaynak: QHA

Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2018, 22:20