Katalan liderler için 25 yıl hapis istendi

İspanya’da başsavcılık Katalonya Özerk Bölgesi hükümetinde yer alan ve bağımsızlık referandumuna destek verdikleri için görevden alınan başkan yardımcısı ve bakanlar için 17 yıl ile 25 yıl arasında değişen hapis talep etti. Başsavcılık, bakanları "isyan", “isyan” ve “kamu kaynaklarının kötüye kullanmak” ile suçladı.

18 Katalan yetkili ve aktivist hakkındaki iddianame Cuma günü açıklandı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada tutuklu bulunan Katalonya Eski Başkan Yardımcısı Oriol Junqueras’ın hakkındaki suçlamalardan dolayı 25 yıl hapis cezası ile yargılanacağı bildirildi.

EuroNews'te yer alan habere göre aralarında eski bakanların da bulunduğu hapiste diğer 8 kişi de aynı suçlamalardan 17 yıl hapis cezası ile yargılanacak. Junqueras’ın da aralarında bulunduğu 7 siyasetçi ve iki aktivist halen hapiste.

Katalonya Özerk Bölgesi, İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından yasaklanmasına rağmen 1 Ekim 2017’de bağımsızlık referandumu düzenledi. Bunun üzerine İspanya Parlamentosu, Katalonya Özerk Yönetimi'ni askıya almış, bölgesel meclisini lağvederek yeni seçim kararı almıştı. Katalan hükümeti ise referandumda seçmenlerin yüzde 43'ünün sandığa gittiğini ve bunların yüzde 90'ının bağımsızlık yönünde oy kullandığını açıklamıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net