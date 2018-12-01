Katalan siyasetçiler açlık grevinde

Katalonya'daki bağımsızlık yanlısı girişimlere önderlik eden sivil toplum kuruluşu Katalonya Ulusal Asamblesi'nin (ANC) eski başkanı ve Katalonya için Birlik (JxCAT) Partisi Milletvekili Jordi Sanchez ile eski Katalonya hükümeti bakanlarından ve JxCat Milletvekili Jordi Turull'un açlık grevine başladıkları açıklandı.

Sanchez ve Turull'un süresiz açlık grevine başlama gerekçeleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) itiraz taleplerinin İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından engellemesi olarak gösterildi.

Tutuklu 2 Katalan siyasetçinin avukatı Jordi Pina ve Barselona Tabipler Odası Başkanı Jaume Padros tarafından Katalonya Gazeteciler Odası'nda düzenlenen basın toplantısında Sanchez ve Turull'un yazılı açıklamaları okundu.

Açıklamada, "Anayasa Mahkemesinin Avrupa adaletine gitmemizi engellemesini kınıyoruz. Cezaevindeki tutukluların yapabilecekleri meşru birkaç protestodan biri olan açlık grevine başlıyoruz." ifadesi kullanıldı. Avukat Pina, açlık grevinin Sanchez ve Turull'un sağlık durumlarını riske atabileceğini ve duruşma için Madrid'e götürülmelerini engelleyebileceğini savundu.

Bu arada, Başbakanlık kaynaklarına dayandırılan haberlerde, Başbakanlığın, Katalan siyasetçilerin "adil yargılanacaklarını" garanti ettikleri belirtildi.

Katalonya özerk yönetim hükümeti başkanı Quim Torra, Sanchez ve Turull'a destek veren yazılı açıklama yaparak, "İspanyol adaleti, son yıllarda Avrupa'da görülen en kötü barbarlığı yapıyor. İspanyol adaletinin imajı ve prestiji uluslararası toplumda dibe vurdu." değerlendirmesinde bulundu.

Katalonya'da 1 Ekim 2017'de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumu ve 27 Ekim 2017'de Katalonya Parlamentosu'nda kabul edilen tek taraflı bağımsızlık deklarasyonu sonrası eski Katalonya özerk yönetim hükümeti başkanı Carles Puigdemont ve 6 eski Katalan siyasetçi İspanya dışına kaçtı.

Mevcut durumda 9 Katalan siyasetçi tutuklu olarak yargılanırken kefaletle serbest bırakılan 8 Katalan politikacının da tutuksuz yargılanmasına devam ediliyor. Ayrıca 3'ü Katalonya polisinden, biri de eski siyasetçi olan 4 kişi hakkında da soruşturma yürütülüyor.

Tutuklu Katalan milletvekilleri, avukatları aracılığıyla Anayasa Mahkemesine yaptıkları son başvuruda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili kararını emsal göstererek serbest bırakılmalarını talep etti.

Kaynak: AA

