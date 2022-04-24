Katalanların izlendiği iddiası soruşturulacak

İspanyol hükümeti, devletinin, Katalonya'da ayrılıkçı faaliyetlerde bulunan 60'dan fazla siyasetçi, sivil toplum örgütü lideri, avukat ve gazeteciyi, İsrail kökenli siber güvenlik şirketi NSO Group tarafından geliştirilen “Pegasus” isimli casus yazılımla takibe aldığı suçlamasına ilişkin şeffaf bir soruşturma yürütüleceği taahhüdünde bulundu.

Hükümet ve Parlamento İlişkilerinden Sorumlu Bakan Felix Bolanos ülkenin iç istihbarat birimleri tarafından yürütülecek soruşturmanın sonuçlarının, parlamentoda konuyla ilgili kurulan komisyon tarafından açıklanacağını ve bunun dışında kamu baş denetçiliği olarak da bilinen ombudsmanlık kurumunun da ayrı bir soruşturma gerçekleştireceğini duyurdu.

Bolanos, merkezi hükümetin bu konuyu gizleyecek hiçbir şeyi olmadığını söyledi.

Merkezi hükümetin, Katalonya'nın kuzeydoğu bölgesinin geleceği konusunda ayrılıkçılarla müzakerelere bağlı kaldığını kaydeden Bolanos, “Diyaloğa ve şeffaflığa başvurarak güveni yeniden kazanmak istiyoruz. Hükümetin vicdanı temiz ve bizim saklayacak hiçbir şeyimiz yok." dedi.

İspanya’da “siyasi deprem”

ABD'nin The New Yorker gazetesinin ortaya attığı ve Kanada'nın Toronto Üniversitesine bağlı siber güvenlik uzmanlarından oluşan Citizen Lab adlı bir araştırma grubunun verilerine dayandırdığı suçlama geçen hafta İspanya'da “siyasi deprem” etkisi yarattı.

Katalonya özerk yönetim hükümeti başkanı Pere Aragones, Katalan siyasetçilerin ve düşünce önderlerinin Pegasus casus yazılım sistemiyle takibe alındığı iddialarının doğruluğuyla ilgili İspanyol hükümetinden açıklama beklediklerini duyurmuştu.

Aragones, "Bu çok ciddi bir şeydir. Demokrasiye ve temel haklara bir saldırıdır. İspanyol devletinden bu konuda şeffaflık ve sorumluların ortaya çıkarılmasını bekliyoruz. Bunun mazereti, özrü olamaz. Vatandaşların temsilcilerini, avukatları, sivil hakları savunan aktivistleri gizlice takip etmek kırmızı çizgidir." açıklamasında bulunmuştu.

Uluslararası Af Örgütü de İspanyol hükümetine konuyu aydınlatması, Avrupa kurumlarına da Pegasus yazılımının kullanımını kapsamlı bir şekilde araştırması çağrısında bulundu.

Kaynak: Euronews