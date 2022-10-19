Katalonya parlamentosu İspanya'yı İslam düşmanlığıyla suçladı

Katalonya'nın Reus kentindeki, Müslüman Toplumunu Savunma Derneği'nin Başkanı Mohamed Said Badaoui'nin "radikalleşen ifadeler kullanmaya başlaması" gerekçesiyle dün gözaltına alınarak "ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğu" iddiasıyla ülkesi Fas'a gönderilmesinin talep edilmesi tepki çekti.

Katalonya özerk yönetimi parlamentosunda iktidardaki Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) ile Katalonya için Birlik (JxCAT), En Comu Podem ve Halk Birliği Adaylığı (CUP) partilerinin sözcülerinin desteğiyle alınan karar metninde, Badaoui'nin gözaltına alınıp Barselona'daki karakola getirilmesinin hiçbir delile dayanmadığı belirtildi.

Ayrıca Katalonya hükümet başkanlığının, "Badaoui'nin temel haklarına saygı gösterilmesini sağlamak için emrindeki tüm idari, yasal ve diplomatik araçları harekete geçireceği" bildirildi.

Yaklaşık 30 yıldır Katalonya'da yaşayan ve burada dünyaya gelmiş 3 çocuğu bulunan Badaoui'ye yapılanın "İspanyol devletinin baskıcı politikasının ve İslam düşmanlığının bir sonucu" olduğu vurgulanan kararda, hakimin karar vereceği sınır dışı edilme prosedürünün "yasa dışı bir biçimde işletildiği" öne sürüldü.

Badaoui, ağustos ayında düzenlediği bir basın toplantısında, İspanyol vatandaşlığına başvurmasından sonra "siyasi aktivitelerde bulunmak, sosyal medyada aktif olmak ve radikalleşmekle" suçlandığını ancak bunların hiçbir kanıtının bulunmadığını söylemişti.