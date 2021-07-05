Kate Middleton karantinaya girdi
İki doz Kovid-19 aşısı olan Cambridge Düşesi, geçen cuma günü Wimbledon'ı ziyaret ederek halka açık etkinliğe katılmıştı.
Avrupa 05.07.2021, 14:40
İngiltere'de Prens William'ın eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan biriyle teması olduğu için kendisini 10 gün karantinaya aldığı açıklandı.
Kensigton Sarayından yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan bir kişiyle teması olduğu için kendisini evinde tecrit eden Kate Middleton'ın, herhangi bir semptomu olmadığı ancak ilgili tüm hükümet yönergelerini takip ettiği belirtildi.
Evinde 10 gün karantinada kalacak olan Middleton'ın son halka açık etkinliğinin geçen cuma günü Wimbledon ziyareti olduğu biliniyor.
Cambridge Düşesi, daha önce iki doz Kovid-19 aşısını yaptırmıştı.
27
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü