Kayak takımıyla karantinadan kaçmak istedi

İsveç'ten ülkesine gitmek isteyen bir Norveçli, 10 günlük zorunlu karantinadan kaçmak için ilginç bir yolu tercih etti.

Adı açıklanmayan adam 3 Nisan'da sınırı dağlarda kayak yaparak geçmeye çalıştı ancak havanın kötüleşmesiyle yolda kaldı. 50 yaşındaki adamın yardımına daha sonra bir çoban yetişti.

Norske Folkehjelp adlı kurtarma ekibinden Trond Helge Ronning, şöyle konuştu:

Söz konusu kişinin İsveç'te devam eden bir inşaat projesi var. Alması gereken bazı belgeler için Norveç'e gidip geri dönmek istemiş. Ancak karantinadan kaçmak için sınırı dağlardan geçmeye karar vermiş.

Ronning, yolun toplamda 40 kilometre olduğunu fakat adamın 25. kilometrede kötü havaya yakalandığını söyledi. Bunun ardından bölgedeki bir rengeyiği çobanının bahsi geçen kişiyi kurtardığını ve yakınlardaki iki balıkçıya teslim ettiğini kaydetti.

Kurtarma ekibi bölgeye gittiğinde adamın sinirli olduğunu ve özür dilemediğini belirten Ronning, "Sırılsıklamdı ve üşümüştü" dedi.

Kurtarma görevlileri daha sonra adamı karantina kurallarını ihlal ettiği için yetkililere teslim etti. Ancak adam, polisler tarafından sorgulanmadan önce bir otelde 10 günlük karantinada kalmak zorunda.

Kaynak: Independent Türkçe