Kazakistan'daki fuarda Kerç köprüsünün resmi olay oldu

Kazakistan’da düzenlenen turizm fuarında Rusya’nın inşa ettiği Kerç köprüsü yüzünden diplomatik kriz yaşandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı görevlileri turizm sergisinde açılan Rusya standında yer alan Kerç köprüsünün resmininin kaldırılmasını istedi.

Rusya'nın Kırım’ın işgalini tanımadığını belirten Kazak yetkililerinin itirazı sonrası Kerç köprüsü resmi yapay çiçeklerle kapatıldı. Bunun üzerine bu defa da Rus görevliler olaya itiraz edince çözüm olarak resim açıldı ve iki ülkenin devlet başkanlarının resme yaklaştırılmaması kararı alındı.

Kaynak: Kırım Haber Ajansı

Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2018, 13:47