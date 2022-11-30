Kazakistan ve Fransa 35 işbirliği belgesi imzaladı

Tokayev, Fransa’ya resmi ziyaretinin ikinci gününde, Fransız iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Halihazırda Kazakistan’da 170’ten fazla Fransız şirketinin faaliyet gösterdiğini belirten Tokayev, bu yılın 9 ayında karşılıklı ticaret hacminin yüzde 12 arttığını söyledi.

Tokayev, özellikle tarımsal sanayi kompleksini geliştirdiklerini vurgulayarak, “Bu alanda üretim hacmini 2,5 kat artırmayı ve ihracatı ikiye katlamayı planlıyoruz. Gelişmiş tarımsal işlemeye yatırımı teşvik ediyor ve Fransız gıda üreticilerini ilgili yatırım fırsatlarını keşfetmeye davet ediyoruz.” dedi.

Kazakistan’ın doğal kaynak rezervleri bakımından dünyada 6'ıncı petrol ve doğal gaz hariç toplam maden üretiminde 10'uncu sırada yer aldığını aktaran Tokayev, “Kritik malzemelere ve nadir toprak elementlerine yönelik küresel talebin 2040'a kadar 4 katına çıkacağı belirtiliyor. Bu konuda devletimiz gerekli desteği sağlamaya hazır. Buna karşılık şirketlerin ülkemize en iyi uygulamalarını, bilgi birikimlerini ve yeni teknolojilerini getirmelerini bekliyoruz.” ifadesini kullandı.

Toplantı sonrası Tokayev’in huzurunda Kazakistan ile Fransa’nın yetkili kurumları ve şirketleri arasında enerji, barışçıl atom kullanımı, su kaynakları yönetimi, demir yolu taşımacılığı, tarımsal sanayi kompleksi, finans, eğitim ve sinematografi alanlarında işbirliğini kapsayan 35 belge imzalandı.

İmzalanan belgeler arasında Kazakistan’da rüzgar santralinin inşasına ilişkin hükümetler arası anlaşma, iki ülkenin doğal gaz ve teknoloji şirketleri arasında işbirliği mutabakat zaptları var.

Tokayev’in Paris ziyaretine ilişkin Kazakistan ve Fransa "ortak bildiri" yayımladı.

Bildiride, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un daveti üzerine Fransa’nın başkenti Paris’e resmi ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.

Tarafların, küresel ve bölgesel düzeyde barış, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine katkıda bulunma yönündeki karşılıklı arzularını yeniden teyit ettikleri belirtilen bildiride, “Fransa ve Kazakistan, Ukrayna çevresindeki durum, bunun insani sonuçları ile küresel ekonomi ve en savunmasız ülkelerin gıda güvenliği üzerindeki etkisi konusunda derin endişe duyuyor.” denildi.

Bildiride, Kazakistan ile Fransa’nın ekonomik alanda özellikle enerji sektöründe ticaret ve yatırımın daha da geliştirilmesi için yüksek potansiyelin altını çizdikleri belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Kazakistan, Fransa’nın ana uranyum ve ham petrol tedarikçilerinden biridir. Taraflar, kritik ham maddeler alanında işbirliğinin geliştirilmesi konusunda anlaşmaya vardı. Ziyarette yenilenebilir enerji kaynakları, yeşil hidrojen üretimi, barışçı atom kullanımı, su kaynakları yönetimi, demir yolu taşımacılığı ve tarımsal sanayi kompleksi alanlarında bir dizi ikili belge imzalandı.”

Liderlerin, Astana ve Almatı’da iki Fransız okulunun açılmasına desteklerini ifade ettikleri belirtilen bildiride, gelecek dönemde Paris’te Kazakistan’ın Ulusal Sergisi’nin açılmasını memnuniyetle karşıladıkları aktarıldı.

Tokayev, Paris ziyaretinin son gününde Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Genel Sekreteri Mathias Cormann ile de bir araya geldi.

OECD ile ilişkilerin Kazakistan için her zaman öncelik olduğunu vurgulayan Tokayev, ülkesinin söz konusu örgüt ile bağlantısını sürdürmek istediğini kaydetti.