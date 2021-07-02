Kazaya yol açan kadına ceza yok

Fransa Bisiklet Turu'nun (Tour de France) açılış etabında, bisikletli sporculara zincirleme kaza yaptıran seyirci hakkındaki suç duyurusu geri çekildi.

Kaza, Fransa'nın Brittany bölgesinde, cumartesi günü düzenlenen ilk etapta meydana gelmişti. Elindeki pankartla yola doğru eğilen bir izleyici Alman pedal Tony Martin'e çarparak, diğer yarışçıların da zincirleme biçimde savurulmasına neden olmuş, 8 sporcu yaralanmıştı.

Organizatörler, polise teslim olduktan sonra gözaltına alınan 30 yaşındaki Fransız kadınla ilgili şikayetlerini geri çektiklerini açıkladı.

Reuters'a konuşan etkinliğin direktörü Christian Prudhomme, "Şikayetçi olmayacağız ama herkese güvenlik kurallarını tekrar hatırlatmak isterim. Yarış sırasında çocuğunuzun elini bırakmayın, hayvanlarınızı tutun, karşıdan karşıya geçerken dikkatli olun. En önemlisi sporculara saygı duyun" diyerek sporseverleri uyardı.

Daha önce yapılan açıklamalarda ise söz konusu kadın aleyhine "güvenlik ve emniyetin kasıtlı ihlaliyle, kasıtsız yaralanmaya sebep olma" suçundan yasal işlem başlatılacağı söylenmişti.

Bu yıl, 108'incisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu, 21 etap sonunda 18 Temmuz Pazar günü Fransa'nın başkenti Paris'te son bulacak.

Kaynak: Euronews