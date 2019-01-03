Kendisi göçmen Müslüman olan İngiliz bakandan göçmenlere donanma engeli

İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid'in ülkeye Manş Denizi'ni aşarak ulaşan sığınmacıların sayısındaki artış üzerine geçişlerin engellenmesi için Savunma Bakanlığından yardım istediği bildirildi.

İngiliz Sky News televizyonun haberine göre Javid'in talebi üzerine İngiliz donanmasına ait HMS Mersey adlı devriye gemisi sığınmacılara karşı bölgeye gönderildi.

İngiltere, Akdeniz'de Yunanistan'a sığınmacı geçişine karşı görev yapan 2 gemisini de kendi kara sularında sığınmacıları engellemede kullanmak üzere geri çağırdı.

Öte yandan ülkenin "Ulusal Suç Ajansı (NCA)" Manchester kentinde bir İngiliz ile bir İran vatandaşının insan kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındığını açıkladı. Zanlıların, son dönemde artan sığınmacı geçişlerinde rolü olduğundan şüphelenildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2019, 13:39