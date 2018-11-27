Kerç boğazı'nda gözaltına alınan askerlerin avukatları Kırımlı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından Kerç Boğazı yakınlarında 25 Kasım tarihinde gözaltına alınan Ukraynalı askerleri savunan avukatlar arasında dört Kırım Tatar avukatı da yer alacak.



Kırım Tatar Milli Kurultayı Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Zair Smedlâyev, Ukraynalı askerleri savunmak için atanan avukatlardan çoğunun davadan çekildiğini belirtti.



Avukat Lilya Gemeci yaptığı açıklamada, “Ukraynalı askerlerin akrabaları yardım için bize başvurdu. Dünden beri anlaşmaların imzalanması devam ediyor. Avukatlar çalışmalara başlamaya hazırlar.” diye bildirdi.



Şimdilik 8 Kırımlı avukatla anlaşma sağlandığını belirtilirken söz konusu avukatlar arasında Edem Semedlâyev, Lilya Gemeci, Ayder Azamatov ve Mambet Mambetov olmak üzere dört Kırım Tatar avukatının da yer aldığı öğrenildi.



Rusya devlet sınırını ihlal etmekle suçlanan 23 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askeri, bugün Akmescit'teki Kievskiy Bölge Mahkemesine çıkarılacak.

Kaynak: QHA



Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2018, 15:09