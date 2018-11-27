Kerç Boğazı'nda gözaltına alınan denizciler için ilk açıklama

Kırım Haber Ajansı'ndan Lyudmila Lubina Karadeniz Kerç Boğazı'nda Rusya tarafından gözaltına alınan üç denizcinin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Üç Ukraynalı denizcinin durumunun istikrarlı olduğunu söyleyen Lubina, “Yaralıların durumu ciddi değil, hafif yaralanmışlar" dedi. Gözaltına alınan denizcilerin birinin omuzundan, diğerinin uyluğundan, üçüncüsünün ise hafif şekilde yaralandığı belirtildi. Yaralıların komutan değil, 1999, 1998, 1994 yıllarında donanmaya giren düşük rütbeli denizciler oldukları belirtildi. Hepsi Kerç'deki 1 numaralı hastanede hastaneye kaldırıldı.

Lubina, "Bir mahkeme kararını beklemek ve Ukrayna'daki bütün denizcilerin geleceğini araştırmak için Rusya yasalarına göre haklarının ihlal edilmemesi için soruşturmayı bekliyorum." dedi.

Kerç Boğazı'nda provokasyon

25 Kasım Pazar sabahı, Ukrayna Deniz Kuvvetleri "Berdyansk", "Nikopol" ve "Yana Kapu" gemileri, BM Deniz Hukuku Sözleşmesinin 19 ve 21. maddelerini ihlal ederek Rusya'nın devlet sınırını geçti. Gemiler geçici olarak kapalı Rus su sahasına girdiler ve Rus gemilerinin ve gemilere eşlik eden gemilerin taleplerine cevap vermeyerek birkaç saat boyunca tehlikeli manevralar yaptılar.

Her üç gemi de Rus sahilinden yaklaşık 20 kilometre ve Kırım köprüsünün altındaki Kerç Boğazı boyunca gemilerin olağan geçişinin 50 kilometre güney batısında tutuldu.

Olay sırasında üç Ukraynalı asker hafif yaralandı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net