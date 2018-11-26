Kerç Boğazı’nda önemli gelişme

Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı civarında, Rusya Federal Güvenlik Servisi'ne (FSB) ait sınır güvenliği teknesinden Ukrayna savaş gemilerine ateş açılmasının ardından gemi trafiğine geçici süreliğine kapatılan Kerç Boğazı yeniden açıldı

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Rusya ile Ukrayna arasında yeni bir gerginlik başladı. Rusya, üç savaş gemisinin sınır ihlali yaptığını belirterek Ukrayna savaş gemilerini engelleyip ateş açtı. Savaş Kabinesi'ni acil toplantıya çağıran Ukrayna'dan "Askeri saldırı eylemi oldu" değerlendirmesi yapıldı. Kerç Boğazı’nı da kapatan Rusya'dan ise olayın Ukrayna'nın provokasyonu olduğu açıklamaları geldi.

Rusya ve ABD de, BMGK'ya acil toplanma çağrısında bulundu.

KERÇ BOĞAZI'NIN DURUMU

Sovyetler Birliği döneminde, Rus SFS Cumhuriyetine bağlı bir oblast olan Kırım, 1954'te Sovyetlere bağlı Ukrayna'ya verildi. 1991 yılı sonunda Sovyetler'in dağılması üzerine, Kerç Boğazının batı yakası Ukrayna, doğu yakası da Rusya Federasyonu sınırları içinde kaldı. 2014'te Rusya'nın Kırım'ı ilhakı sonucu boğazın kontrolü tekrar Rusya'ya geçti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net





Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2018, 10:04