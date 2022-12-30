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Kiev Belediye Başkanı Kliçko, 7 Rus İHA'sının düşürüldüğünü söyledi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rus ordusunun kente gönderdiği 7 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemince imha edildiğini belirtti.

Avrupa 30.12.2022, 11:32
Kiev Belediye Başkanı Kliçko, 7 Rus İHA'sının düşürüldüğünü söyledi

Kliçko, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamasında, Rus güçlerinin başkent Kiev'e tekrar İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu.

7 Rus İHA'sının Ukrayna hava savunma güçleri tarafından havada imha edildiğini vurgulayan Kliçko, düşürülen bir İHA'nın parçalarının Holosiyv semtindeki bir konuta isabet ettiğini kaydetti.

Kliçko, evde hasar oluştuğunu belirterek, "Can kaybı yok." ifadesini kullandı.

#Kiev
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