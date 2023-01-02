Kiev'de 31 Aralık'taki Rus saldırısında eşini kaybeden Kagarlitskiy, yaşadıklarını anlattı

Rusya'ya karşı savaşın 10 ayı aşkın süredir devam ettiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 31 Aralık'ta düzenlenen füze saldırısında eşini kaybeden Sergey Kagarlitskiy, "O kadar güçlü bir patlama oldu ki onun hayatta kalması mümkün değildi. Eşim 36 yaşındaydı. Oğlum ve ben nasıl hayatta kaldık, onu hala anlayamıyorum." dedi.

Kiev'in Solomyansk semtinde müstakil evlerin bulunduğu sokağa düzenlenen, 2 sivilin yaşamını yitirdiği, 20 sivilin yaralandığı saldırıda eşini kaybeden 42 yaşındaki Kagarlitskiy, yaşadıklarını Anadolu Ajansı (AA) muhabirine anlattı.

Kagarlitskiy, Rus kuvvetlerinin 31 Aralık'ta Kiev'in çeşitli bölgelerine füze saldırıları gerçekleştirdiğini, 10 yaşındaki oğlu ve karısı ile o sırada evde olduklarını, eşinin mutfakta yılbaşı gecesi için yemek hazırlamaya çalışırken patlamanın meydana geldiğini söyledi.

Kagarlitskiy, şöyle devam etti:

"Patlama öğle saatlerinde oldu. Ben oğlumla beraber diğer odada televizyon izliyordum. Eşim ise mutfakta yılbaşı gecesi için hazırlık (yemek) yapıyordu. Patlamadan sonra eşimi (cansız beden) enkazın altında buldum. O artık ölüydü. O kadar güçlü bir patlama oldu ki onun hayatta kalması mümkün değildi. Eşim 36 yaşındaydı. Oğlum ve ben nasıl hayatta kaldık, onu hala anlayamıyorum."

Kagarlitskiy, Rus ordusunun aynı gün Kiev'e saldırılar düzenlemeye devam ettiğini belirterek, "Rus saldırıları sonra da devam etti. Gece ise İHA'larla saldırılar yapıldı. Bizim için korkunç bir yılbaşı gecesi oldu." şeklinde konuştu.

"Oğlum her şeyi gördü"

Mutfakta eşini ararken çocuğunun da yanında olduğunu dile getiren Kagarlitskiy, "Oğlum her şeyi gördü. Çocuk, eşimin cansız bedenini enkaz altından kurtardığımı gördü. Onunla şimdi psikologlar ilgileniyor." ifadelerini kullandı.

Kagarlitskiy, eşinin cenaze töreninin memleketi Çernigiv kentinde yapılacağını, onun kimlik bilgilerini bulmaya çalıştıklarını söyledi.

Saldırı sonucu çevredeki diğer evler gibi kendi evinin de ağır hasar aldığını kaydeden Kagarlitskiy, "Eşim hayatını kaybetti, sadece 10 yaşındaki oğlum kaldı. Rusya'nın sözde barışı bize bunları yaşatıyor. Evimi mutlaka yaşanacak hale getireceğim." dedi.

Ağır yıkımın meydana geldiği sokakta yaralar sarılıyor

Solomyansk semtinde 31 Aralık'taki füze saldırısı nedeniyle ağır hasarın meydana geldiği müstakil evlerde temizlik ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Halk, kısmen veya tamamen yıkılan evlerinden sağlam kalan eşyasını almaya çalışırken polis ve belediye yetkilileri, hasar raporlarını hazırlıyor.