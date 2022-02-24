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Kiev'de büyük patlama sesleri duyuluyor

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük patlama sesleri duyuluyor.

Avrupa 24.02.2022, 08:09
Kiev'de büyük patlama sesleri duyuluyor

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük patlama sesleri duyuluyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından başkent Kiev dahil ülkenin çeşitli kentlerinde patlama sesleri duyuluyor.

Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv, Odesa kentlerinde art arda patlamalar yaşandı.

Yerel Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın işgal harekatının başladığını, patlama seslerinin füze saldırılarından kaynaklandığını açıkladı.

Saldırılarda nerelerin vurulduğuna veya can kaybı olup olmadığına dair bir bilgi verilmedi.

Rus askerlerinin, ayrılıkçı bölgelerin ötesine geçip geçmediğine ilişkin bir açıklama yapılmadı.

#Ukrayna
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