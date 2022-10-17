Kiev'de patlama sesleri duyuldu
Rus güçlerinin sabah erken saatlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği saldırılar nedeniyle şehirde 2 ayrı patlama meydana geldi.
Avrupa 17.10.2022, 08:08 17.10.2022, 09:24
Kiev'in Belediye Başkanı Vitaly Kliçko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkentin Şevçenski bölgesinde 2 ayrı patlama yaşandığını belirtti.
Kiev Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleksiy Kuleba ise Kiev sakinlerinden hava alarmlarını dikkate almaları çağrısı yaptı.
Kamikaze dron kullanıldı
Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden Andriy Yermak, başkentin kamikaze dronlarla vurulduğunu duyurdu.
Can kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.
Rus güçleri 10 Ekim'de de Kiev'e bir dizi saldırı düzenlemişti.
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