Kiev'de patlama sesleri duyuldu

Kiev'in Belediye Başkanı Vitaly Kliçko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkentin Şevçenski bölgesinde 2 ayrı patlama yaşandığını belirtti.

Kiev Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleksiy Kuleba ise Kiev sakinlerinden hava alarmlarını dikkate almaları çağrısı yaptı.

Kamikaze dron kullanıldı

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden Andriy Yermak, başkentin kamikaze dronlarla vurulduğunu duyurdu.

Can kaybı olup olmadığına ilişkin ise henüz açıklama yapılmadı.

Rus güçleri 10 Ekim'de de Kiev'e bir dizi saldırı düzenlemişti.