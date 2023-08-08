Kimsenin istemediği İsrailli bakan Güney Kıbrıs'ta
İsrail'in aşırı sağcı ve ırkçı olarak nitelendirilen Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, uluslararası alanda kimsenin görüşmek istemediği bir isim olarak bilinirken Güney Kıbrıs Rum Kesimi tarafından kabul edildi.
İsrail'de göreve geldiği günden itibaren açıklamalarıyla uluslararası tepki çeken aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, yabancı bir heyetle ilk görüşmesini Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) mevkidaşı Anna Koukkides-Procopiou ile yaptı.
İsrail Kamu Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Ben-Gvir, tatil için gittiği GKRY'de Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Anna Koukkides-Procopiou ile bir araya geldi.
Görüşmede, GKRY'deki orman yangınlarıyla mücadelede İsrail'in desteğinin ele alındığı aktarıldı.
Ben-Gvir yayınladığı görüntülü mesajında, GKRY'li Bakan ile "güvenlikte işbirliği, terörle ortak mücadele" konularını konuştuklarını söyledi.
İSRAİL SİYASETİNDE AŞIRI SAĞDAN YÜKSEKLERE TIRMANAN TARTIŞMALI FİGÜR: BEN-GVİR
İsrail'de yılbaşında kurulan hükümette kolluk kuvvetlerinden sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanlığı'nı üstlenen Ben-Gvir, "ırkçılığa tahrikten" hakkında 53 iddianame hazırlanması ve bir kez hapse girmesiyle tanınıyor.
İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin şiddet eylemlerini teşvik etmesiyle bilinen Ben-Gvir, geçmişinde fanatik Yahudilerin terör saldırılarına ilişkin davalarda avukatlık yaptığı için Filistinliler tarafından "katillerin avukatı", "şeytanın avukatı" ve "sabıkalı" şeklinde adlandırılıyor.
Ben-Gvir, İsrail'in 1998'de terör eylemleri nedeniyle yasakladığı ve ABD'nin terör örgütü olarak tanımladığı ırkçı "Kah Hareketi"nin de geçmişte bir üyesiydi.
İsrail'de aşırı görüşleri nedeniyle askere alınmayan Ben-Gvir'in kolluk kuvvetlerinin başına getirilmesi, ülke içinde ve uluslararası alanda tepki toplamıştı.
İsrail siyasetinde Filistinlilere karşı ırkçı söylemiyle tanınan Ben-Gvir, bakan koltuğuna oturduğundan bugüne yabancı resmi bir heyetle henüz görüşme yapamamıştı.
Avrupa Birliği İsrail Temsilciliği, mayısta düzenleyeceği resepsiyona İsrail hükümeti tarafından Ben-Gvir'in resmi davetli olarak atanması üzerine organizasyonu iptal etmişti.