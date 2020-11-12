Kırım'a konsolos atayan Nikaragua'ya yaptırım kararı

Ukrayna devleti, Kırım’da Fahri konsolosluk açma kararı alan Nikaragua’ya karşı, kararın yasa dışı olduğunu ilan ederek yaptırım uygulayacak. Adı geçen yaptırım kararı, 9 Ekim 2020 tarihinde Ukrayna Parlamentosu tarafından onaylandı.



Ukrayna hükumetinin kararında, Ukrayna’ya ait olan ve Rusya tarafından işgal edilen Kırım’da Nikaragua Cumhuriyeti’nin konsolos atamasının yasa dışı olduğu ve bu nedenle söz konusu yaptırımların uygulandığı dile getiriliyor.

Öte yandan Kırım’ın Kremlin kontrolündeki sözde başkanı Sergey Aksyonov, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, işgal altındaki Kırım’da Nikaragua’nın konsolosu atanmasının işgalciler ile Nikaragua arasında “ikili ilişkileri güçlendirdiğini ve yeni iş birliği fırsatları yarattığını” ileri sürdü.

İşgalci yetkili, yasa dışı olarak atanan sözde konsolosun 2014 yılında Kırım’ın işgalinde yer aldığını da alenen söyleyerek yaptırımları “anlamsız ve boş ifadeler” olarak nitelendirdi. Bilindiği gibi daha önce Nikaragua, Rus işgal altındaki Kırım’a “fahri konsolos” atama kararı aldığında, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Nikaragua’nın bu yasa dışı kararını kınamıştı.

Kaynak: qha