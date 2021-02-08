Siyasi tutsak Abdullayev'e yönelik zulüm devam ediyor

Rus işgali altındaki Kırım’da Kırım Tatarlarına baskı uygulamak amacıyla kurgulanan Hizb-ut Tahrir Davası çerçevesinde, 16,5 yıl hapis cezasına mahkum edilen Kırım Tatar siyasi tutsak Teymur Abdullayev’e uygulanan baskı devam ediyor. Siyasi tutsağın annesi, Teymur Abdullayev’in hücre cezası süresinin 10 gün daha uzatıldığını bildirdi.

Kırım Tatar siyasi tutsak Teymur Abdullayev’in annesi Dilara Abdullayeva, oğlunun 16 Şubat 2021 tarihine kadar hücrede tutulacağını duyurdu. Sosyal medya üzerinden 6 Şubat 2021 tarihinde açıklama yapan Abdullayeva, oğlunun hücre cezasının yeniden uzatıldığını bildirdi. Dilara Abdullayeva, “Oğlumun durumunu öğrenmek için 5 Şubat’ta cezaevini aradım. 6 Şubat’ta hücre cezasının sona ermesi gerekiyordu. Fakat görevli bana oğlumun hücre cezası süresinin 10 gün daha, yani 16 Şubat’a kadar uzatıldığını bildirdi.” ifadelerini kullandı.

1 yıl önce Başkurdistan'a sevkedildi

Kırım Tatar siyasi tutsak Teymur Abdullayev, yaklaşık bir yıl önce Rusya’ya bağlı Başkurdistan Cumhuriyeti’nin Salavat şehrindeki cezaevinde sevk edildi. Cezaevine getirildikten hemen sonra Abdullayev hücre cezasına gönderildi. Bir yıl içinde Teymur Abdullayev sadece yaklaşık bir ay sıkı gözetim koğuşunda ve Kovid-19 nedeniyle 3 hafta karantinada tutuldu. Bunun dışında cezaevi yönetimi baskı uygulamak amacıyla Teymur Abdullayev’i yaklaşık bir yıldır hücre cezasında tutuyor.

İş birliğine zorladılar

Daha önce Rusya Federal Ceza Uygulama Servisi (FSİN) ve Aşırılıkla Mücadele Merkezi görevlilerinin Abdullayev ile konuşarak görüşlerinden vazgeçmeyi ve iş birliği yapmayı teklif ettiği bildirilmişti. Görevliler Abdullayev’e iş birliği yapmak istemediği için sürekli hücre cezasına gönderildiğini belirtmişlerdi.

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Denisova'dan yardım çağrısı

Daha önce Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Yetkilisi (Ombudsman) Lyudmila Denisova, Kırım Tatar siyasi tutsak Teymur Abdullayev’in hasta olmasına rağmen hücreye atılmasını kınadığı ve tutsağa acil tıbbi yardım sağlanması talebiyle Rusya Federasyonu İnsan Hakları Yetkilisi Tatyana Moskalkova’ya başvurduğu bildirilmişti.

Abdullayev'in annesinden çağrı

Kırım Tatar siyasi tutsak Teymur Abdullayev’in annesi Dilara Abdullayeva, daha önce de sağlık durumunun kötüleşen oğlunun tedavi altına alınmak yerine hücre cezasına atıldığına dikkat çekmişti. Abdullayeva, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, sivil toplum kuruluşları, insan hakları örgütleri, Rusya ve Ukrayna insan hakları yetkililerini oğluyla ilgili durumun çözülmesi konusunda yardımcı olmaya çağırmıştı.

Ayrıca, Kovid-19 belirtileri olan oğlunun hastane yerine hücreye atıldığını duyuran Kırım Tatar siyasi tutsak Teymur Abdullayev’in annesi Dilara Abdullayeva, Cumhurbaşkanı Volodımır Zelenskıy’e seslendi. Dilara Abdullayeva, Cumhurbaşkanına seslenişte, “Bu anneni çığlığını duyun, oğlum ölüyor” ifadelerini kullandı.

İşgalcilerin zulmü bitmiyor

Rusya tarafından işgal edilen Kırım’da, Akmescit’in Kırım Tatarlarının toplu olarak ikamet ettiği Kamenka semtinde ve Stroganovka (Mamak) köyünde 12 Ekim 2016 tarihinde Kırım Tatarlarının evlerinde yasa dışı aramalar yapıldı.

Aramaların sözde Hizb-ut Tahrir davası kapsamında yapıldığı bildirildi. Aramalardan sonra gözaltına alınan Teymur Abdullayev, Rusya’da yasak olan örgütü organize etmekle; Rüstem İsmailov, Emil Cemadenov, Uzeir Abdullayev ve Ayder Saledinov ise Rusya’da yasaklamış bir örgütün faaliyetlerine katılmakla suçlandı.

Rus mahkemesi Birinci Akmescit Grubu çerçevesinde yargılanan Kırım Tatarları Teymur Abdullayev hakkında 16 yıl 6 ay, Uzeir Abdullayev 12 yıl 6 ay, Rüstem İsmailov 13 yıl 6 ay, Emil Cemadenov ve Ayder Saledinov hakkında ise 11 yıl 6 ay hapis cezası kararı almıştı.

Sözde Hizb-ut Tahrir davası bahanesiyle Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) işgal edilen Kırım’da, muhalif Kırım Tatarları ve Müslümanlara karşı baskı uyguluyor. Terörizm şüphesi ve aşırıcılıkla mücadele bahanesiyle işgalci kolluk kuvvetleri evlere baskın, yasa dışı aramalar düzenliyor ve insanları tutukluyor, Sovyetler zamanında uygulanan cezalandırıcı tipteki yöntemlerini kullanıyor.

Kaynak: Kırım Haber Ajansı