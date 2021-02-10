Kırım'da 'işgalciler esirin ilaçlarına el koydu' iddiası

İşgal altında bulunan Kırım'da Rus yönetimi, Kırım Tatar siyasi tutsaklara yönelik baskılarına devam ediyor.

Avukat Emine Avamileva, dün yaptığı açıklamada siyasi tutsak Rüstem Şeyhaliyev’in sağlık durumunun kötüleştiğini anlatırken, “Krasnodar’daki tutukevinde müvekkilimin ilaçlarına el konuldu. Tutukevi yönetimi, daha önce ilaç yardımı ile intihar vakalarının meydana geldiğini ileri sürerek tüm ilaçlarını aldı.” dedi. Avukat Şeyhaliyev, siyasi tutsağın devamlı baş ağrısı çektiği için ilaçlara ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Ayrıca Avamileva, Şeyhaliyev’in tutukluluk süresinin uzatılmasına karşı verilen itiraz dilekçesinin incelendiği duruşmada müvekkilinin hipertansif kriz geçirdiğini bildirerek, “Şeyhaliyev’de hipertansif kriz başladığı için FSB (Rusya Federal Güvenlik Servisi) soruşturma görevlilerinin kendileri ambulans çağırdı. Fakat yine de savcılık onun tutuklu yargılanmasını istiyor.” diye kaydetti.

Rus toplu baskını

Rus işgali altında bulunan Kırım’da Kırım Tatar halkına baskı uygulamak amacıyla açılan “Hizb-ut Tahrir” davası çerçevesinde 27 Mart 2019 tarihinde, en az 25 Kırım Tatar ailesinin evine toplu baskın düzenlendi.

Baskın sonucunda 20 Kırım Tatarı gözaltına alındı. Ayrıca, evlerinde arama yapılan soydaşlarını desteklemek için evlerin yakınına gelen iki aktivist gözaltına alındı. Bunlardan birine 5 gün hapis cezası, diğerine ise 500 ruble para cezası verildi.

28 Mart tarihinde ise Rusya'nın, bir gün önce Kırım’da Kırım Tatarlarının evlerine düzenledikleri toplu baskınlar sırasında yerlerini tespit edemediği 4 Kırım Tatarından 3’ü; Remzi Bekirov, Osman Arifmemetov ve Vladlen Abdulkadırov Rusya’nın Rostov-na-Donu şehrinde gözaltına alındı. Dördüncü kayıp Kırım Tatarı Edem Yayaçikov’un bulunduğu yer hala belli değil. Kırım’ın sözde Kievskiy Bölge Mahkemesi, 27 Mart tarihindeki baskınlar çerçevesinde alıkonulan Kırım Tatarları hakkında 15 Mayıs tarihine kadar tutukluluk kararı verdi.

Ukrayna Parlamentosu İnsan Hakları Yetkilisi (Ombudsman) Lyudmila Denisova, 30 Mart’ta yaptığı açıklamada Rusya tarafından rehin alınan 23 Kırım Tatarının Rostov bölgesinde bulunduğunu bildirdi.

Cemil Gafarov, Akim Bekirov, Farhad Bazarov, Enver Ametov, Riza İzzetov, Bilal Adilov, Mecit Abdurahmanov, Tofik Abdulgaziyev, Alim Karimov, İzet Abdullayev, Asan Yanikov, Server Gaziyev, Rüstem Seythalilov, Rüstem Şeyhaliyev, Şaban Ümerov, Ruslan Süleymenov, Yaşar Muedinov, Seyran Murtaza, Erfan Osmanov, Seytveli Seytabdiyev 27 Mart 2019’da alıkonuldu; Vladlen Abdulkadırov, Osman Arifmemetov, Remzi Bekirov 28 Mart 2019’da alıkonuldu.

Öte yandan, diğer Kırım Tatarı Raim Ayvazov 16 Mart 2019’da, Eskender Süleymanov ise 10 Haziran 2019’da alıkonuldu.

Kaynak: Kırım Haber Ajansı QHA