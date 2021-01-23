Rusya'ya Kırım için kötü haber! Resmen teyit ettiler

Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO), Rus işgali altındaki Kırım’daki durumu izleme kararını kabul ettiği duyuruldu. Söz konusu karar hem Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü yeniden teyit ederken, hem de Kırım’ın kültürel mirası ve doğal kaynaklarının korunması için izlenmesinin yasal temellerini oluşturuyor.

Kararın alındığını Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, 22 Ocak 2021 tarihinde sosyal medya üzerinden duyurdu. Ceppar, “Bugün, kuruluşun iki ana yönetim organından biri olan UNESCO İcra Kurulu, ‘Kırım Özerk Cumhuriyeti’ndeki (Ukrayna) durumu izleme’ kararını kabul etti.” diye kaydederek, bu kararın Kırım’ın Rusya tarafından işgalinden bu yana Ukrayna tarafının inisiyatifiyle kabul edilen Yürütme Konseyinin 12’inci kararı olduğunu söyledi.

Karar hangi alanları kapsıyor?

Ceppar kararın Ukrayna’nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü teyit ettiğini, UNESCO’nun yetki alanlarında; Kırım’daki nüfusun hak ve özgürlükleri durumu ile kültürel mirası ve doğal kaynakları korumak için gerekli olan doğrudan izlemenin yasal temellerini teşkil ettiğini belirtti.

Kararın UNESCO Sekreterliği ile UNESCO’nun uluslararası ortak kuruluşlarının (Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Avrupa Konseyi, Uluslararası Af Örgütü) bilgilerine dayanılarak Örgüt Genel Direktörü tarafından hazırlanan bir rapordan önce geldiğini vurgulayan Cepper, “Belgede, UNESCO’nun yetki alanına giren tüm alanlarda geçici olarak işgal edilmiş yarımadadaki durumun daha da kötüleştiğine dikkat çekiliyor.” dedi.

Ukraynalılar ve Kırım Tatarlarına yönelik ağır hak ve özgürlük ihlalleri, eğitim ve kültürel haklarının sağlanması, bilgi ve medya faaliyetlerinin serbestçe yayılmasının engellenmesi, gazetecilere yönelik takibat ve yasa dışı tutuklanmaların UNESCO tarafından gözleneceğini söyleyen Ceppar, Rus işgalcilerin Kırım’daki Ukrayna kültürel mirasının kalıntılarına yönelik yıkıcı eylemlerine ve evrensel kültürel ve tarihi değerlerin korunmasına vurgu yapıldığını belirtti.

UNESCO’nun, Rusya Federasyonu’nun Avrupa güvenliğine tehdit oluşturan eylemlerine karşı koymanın bir bileşeni olarak Kırım’daki durumu izlemeyi düşündüğü ifadesinin kararda yer aldığını aktaran Ceppar, “Fransız delegasyonunun ve UNESCO Daimi Temsilcisi Madame Veronique Roger-Lacan’ın, Polonya temsilcisi Magdalena Marcinkowska’nın liderliğindeki Ukrayna Dostluk Grubu’ndan meslektaşlarımızın rolünü not ediyoruz. Örgütün gündeminde yer alan Kırım meselesi kararı ve Kırım’ın korunması için UNESCO ve diğer ortaklarımıza minnettarız.” dedi.

Kaynak: Kırım Haber Ajansı