Kırım'da üniversiteye saldırı, 18 ölü 50 yaralı

Rusya'nın işgali altındaki Kırım'ın Kerç şehrinde bir üniversiteye bombalı saldırı yapıldı. Olayda ilk belirlemelere göre 18 kişi hayatını kaybederken 50 kişinin yaralandığı bildirildi.

Başlangıçta gaz patlamasından şüphelenildi, ancak daha sonra patlamanın patlayıcı bir aygıt ile meydana geldiği açıklandı.

Patlamadan kısa bir süre sonra Kırım acil servis ambulansları olay yerine geldi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Yaralananların çoğunun durumunun ağır olduğu bildirildi.

Şimdiye kadar, acil servislere gelen yaralılardan 20 kişinin orta derecede yaralandığı teyit edildi.

Yerel medya, olayın sonrasını gösteren fotoğraflar yayınladı.

Yaklaşık 147 bin kişiye ev sahipliği yapan Kerç, Kırım'ın en eski şehirlerinden biri olarak kabul ediliyor. Kırım'ın Kerç yarımadasının en doğu ucunda yer alan bölge, yeni inşa edilen masif Kırım köprüsü ile ana kara Rusya'ya bağlanıyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2018, 15:15