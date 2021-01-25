Yağışlar Kırım'daki barajları doldurmaya yetmedi

Rusya tarafından işgal edilmesinin ardından Kırım’ın karşılaştığı sorunlardan birisi de su kıtlığı olarak biliniyor. İşgalciler, neden oldukları su sorununa çare aramaya devam ediyor. Yarımadanın işgalci yönetimi, yoğun kar yağışının bile Kırım’daki barajları rahatlatmadığını ifade etti.

Yedi yıldır Rus işgali altında bulunan Kırım’ın işgalci yönetimi, yarımadada ocak ayında etkili olan kar yağışının barajları doldurmaya yetmediğini açıkladı. Kırım Suyu şirketinin Kremlin kontrolündeki sözde genel müdürü Vladimir Bajenov, yarımadada su temini ile ilgili bugün yapılan toplantı sırasında, “Ne yazık ki beklediğimiz olmadı, dağlarda karların erimesinden kaynaklanan su girdisi meydana gelmedi. Kırım dağlarından beslenen barajlarda su girdisi o kadar az ki, göz ardı edilebilirler.” dedi.

Kaynak: Kırım Haber Ajansı