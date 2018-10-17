Kırım'daki okul patlamasında ölü sayısı artıyor

Kırım’ın Kerç kentinde bir teknik okulda meydana gelen gaz patlaması nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Kırım’da bir yüksekokulda patlama ve silahlı saldırı meydana geldi.



Yerel yetkililer, saldırıda çoğu öğrenci 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 47 kişinin yaralandığını bildirdi.



Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, patlamaya parça tesirli bombanın neden olduğu kaydedildi.



Saldırıyı, Kırım'ın Kerç şehrinden Vladislav Roslyakov adlı 18 yaşındaki bir öğrencinin gerçekleştirdiğini aktaran yerel yetkililer, saldırganın, saldırının ardından intihar ettiğini söyledi. Roslyakov'un gerekli psikolojik testleri geçtikten sonra ekim ayında silah taşıma ruhsatı aldığı da bildirildi.



Rusya Soruşturma Komitesi olayın "cinayet vakası" olarak ele alındığını belirtti.



Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin çoğunun silah saldırısı nedeniyle öldükleri ifade edilirken, okulda bulunan bir başka bombanın da etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı ilk açıklamada, saldırının gerekçelerinin detaylı şekilde araştırılacağını ve soruşturma sonucunun kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Olay yerine ambulanslar ve kurtarma ekipleri gönderildi. Rus basınına konuşan Kerç'teki 1 numaralı hastanenin klinik kabul bölümünden bir kaynak "18 kişi getirildi, yaklaşık 50 yaralının geleceğini söylediler" dedi.

Güney Askeri Birimi Basın Dairesi Başkanı Vadim Astafyev, gazetecilere yaptığı açıklamada patlamadan kaynaklı enkazın temizlenmesi için askerlerin de yardım edeceğini söyledi. Astafyev’e göre, olay yerine 200’den fazla asker ve 10 teçhizat gönderildi.

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Rusya destekli Kırım Başbakanı Sergey Aksenov, terör saldırısını gerçekleştiren kişinin kendini öldürdüğünü ve 22 yaşında olduğunu da ekledi.

Aksenov "Saldırgan kendisini vurdu. Okulun 4. sınıftan öğrencisiydi. Katilin cesedi ikinci kattaki kütüphanede bulundu" dedi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2018, 19:29