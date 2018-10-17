Kırım'daki okul patlamasında terör şüphesi, Putin devrede

Kırım’ın Kerç kentinde bir teknik okulda meydana gelen gaz patlaması nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Sputnik'e konuşan Acil Durumlar Bakanlığı sözcüsü "Vukov Caddesi'ndeki teknik okulda meydana gelen patlamada 10 kişi öldü, 40 kişi yaralandı" dedi.

Olay yerine ambulanslar ve kurtarma ekipleri gönderildi. Diğer yandan yaralıların sayısının 50 kadar olduğu ileri sürüldü.

Rus basınına konuşan Kerç'teki 1 numaralı hastanenin klinik kabul bölümünden bir kaynak "18 kişi getirildi, yaklaşık 50 yaralının geleceğini söylediler" dedi.

Emniyet birimlerince yapılan ilk açıklamada, patlamaya gaz sıkışmasının neden olduğu ileri sürülmüştü.

Ancak daha sonra, patlamanın küçük bir patlayıcı yüzünden gerçekleştiği açıklandı.

Son olarak da patlama öncesinde, maskeli saldırganların okuldakileri silahla öldürdüğü haberleri geldi.

Okulun müdürü, silahlı adamların içeri girerek bulabildikleri herkesi öldürdükten sonra kendilerini patlattığını ifade etti.

Kremlin de, yaptığı resmi açıklamada patlamanın 'terör saldırısı' olabileceğini duyurdu. Sözcü Dmitry Peşkov, Rusya lideri Putin'in gizli servise saldırının perde arkasının aralanması için emir verdiğini söyledi.