Kırım'ı Rusya'ya kim teslim etti?

Ukrayna Devlet Soruşturma Bürosu, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin zayıflamasına ve Kırım’ın işgaline yol açan kişilerin isimlerini duyurdu.

Ukrayna Devlet Soruşturma Bürosu, 16 Eylül 2020 tarihinde Ukrayna’nın devrik Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç, eski Savunma Bakanları Dmıtro Salamatin ve Pavlo Lebedev ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri eski Başkomutanı Volodımır Zamana’nın faaliyetlerine dair yürüttüğü ön soruşturmanın sonuçlarını açıkladı. Açıklamada söz konusu kişilerin, devletin savunma yeteneğini zayıflattığı ve bunun Kırım ile Donbas bölgesinin bazı kısımlarının işgaline yol açtığı vurgulandı.

ÖN SORUŞTURMA SONA ERDİ

Soruşturma Bürosundan yapılan açıklamada, “Eski Ukrayna Cumhurbaşkanı ve iki eski Ukrayna Savunma Bakanı ile iş birliği yaparak 2012 ile 2014 yılları arasında Ukrayna’nın savunma yeteneğini ve dokunulmazlığını zayıflatan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri eski Başkomutanı hakkında yürütülen ön soruşturma sona erdi.” diye bildirildi.

Açıklamada, Ağustos 2008’de Rus silahlı kuvvetlerinin katılımıyla Gürcistan ve Güney Osetya arasında silahlı çatışma yaşandığı hatırlatılırken, “O dönemde bile bazı Ukrayna askeri stratejik belgelerinde Rusya olası bir saldırgan ülke olarak ele alınıyor.” diye belirtildi.

UKRAYNA SAVUNMA GÜCÜ ZAYIFLATILDI

Öte yandan açıklamada Rusya’dan gelen tüm tehditlere rağmen Ukrayna yönetiminin 2012 yılından itibaren Silahlı Kuvvetlerinin reformuna başladığı kaydedildi.

Devlet Soruşturma Bürosu, ilgili reform sonucunda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin küçüldüğünü, devletin seferberliğe hazır olma yeteneğinin baltalandığını, Kırım’da var olan hava savunma sistemlerinin yok edildiği ve dış tehditlere karşı koyma önlemlerinin alınmamasına sebep olduğunu vurguladı. Açıklamada tüm bu sebeplerin Ukrayna’nın savunma yeteneklerini olumsuz yönde etkilediği ve Kırım’ın işgaline yol açtığı belirtildi.



Harita şematiktir ve birliklerin konuşlandırılmasıyla ilgili gerçek veriler içermemektedir.

Örneğin 2012-2013 yılları arasında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerindeki personel sayısı 240 binden 162,354 bine düşürüldü.



KIRIM’DAKİ HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİN KONTROLÜ EL DEĞİŞTİRMİŞTİ

Soruşturma Bürosu, “2013 yılında Silahlı Kuvvetlerinde yapılan organizasyonel değişiklikleri mevzuata aykırı ve ülkenin stratejik savunma belgelerine dahil edilmedi. Bunun sonucunda Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine dış saldırı senaryolarından birinin uygulanması sırasında, bir saldırı grubu oluşturarak Ukrayna toprak bütünlüğünü korumaya engel oldu.” ifadeleri kullandı.

Bunun dışında, Kırım’da yerleştirilen hava savunma sistemlerinin kontrolü yarımadada konuşlandırılan ve daha sonra düşmanın tarafına geçen Ukrayna Deniz Kuvvetlerine komutanlığına devredilmişti.

Ukrayna Devlet Soruşturma Bürosu, Rusya Federasyonu’nun 2013’ün sonunda ve 2014’ün başında bir saldırı operasyonu hazırladığını bildiren birçok istihbarat raporunu ortaya çıkardı. Yanukoviç yönetiminin ilgili raporları görmezden geldiği kaydedildi.

KIRIM’IN İŞGALİ

Rus yanlısı Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç’in 2013’ün sonlarında, Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşmasını imzalamayacağını açıklamasıyla başkent Kiev’de Batı yanlılarının başlattığı protestolar, yönetimin devrilmesine neden oldu. Aylar süren protesto gösterilerinden sonra 21 Şubat 2014 tarihinde Ukrayna cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç Rusya’ya kaçtı. Ukrayna’daki siyasi istikrarsızlığı fırsat olarak kullanan Rusya Kırım’ın işgali operasyonununu başlattı.

İlk Rus askerleri Kırım’a 20 Şubat tarihinde girdi. Ukrayna Parlamentosu resmi düzeyde 20 Şubat 2014 tarihini Kırım ve Sivastopol’ün Rusya tarafından işgalinin başlangıç tarihi olarak kabul etti.

Rusya tarafından işgal edilen Kırım’da 16 Mart 2014 tarihinde sözde referandum düzenlendi. 18 Mart 2014 tarihinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov, sözde Kırım Başbakanı Sergey Aksyonov ve sözde Sivastopol Belediye Başkanı Aleksey Çalıy, “Kırım ve Akyar’ın (Sivastopol) iki ayrı birim olarak Rusya’ya bağlanmasına ilişkin” bir anlaşma imzaladılar.

İngiltere dahil Avrupa Birliği ülkeleri, ABD, dünyanın birçok ülkesi Kırım’da yapılan sözde “kendi kaderini belirleme referandumunun” sonuçlarını kabul etmeyi reddetti. Ukrayna Kırım’ı, geçici olarak işgal edilen bölgesi olarak görüyor ve 7 Ekim 2015 tarihinde Ukrayna Cumhurbaşkanı tarafından ilgili yasa imzalandı.

Avrupa birliği ve ABD, Rusya’nın Kırım’ı işgal etmesi ve Ukrayna’ya yönelik politikası dolayısıyla Rusya Federasyonu’na karşı yaptırımlar uygulamaya başladı.

Kırım’ın işgalinden sonra Ukrayna’nın Donbas bölgesinde Rusya tarafından desteklenen teröristler ile Ukrayna askerleri arasında çatışmalar başladı.

Kıyiv’in Obolon Bölge Mahkemesi 24 Ocak 2019 tarihinde, Yanukoviç’i vatana ihanet ve saldırgan savaşa yataklık etme suçlarından suçlu buldu ve onu 13 yıl hapis cezasına çarptırdı. Eski Cumhurbaşkanı mahkeme sürecine katılmamıştı. Şubat 2014 yılında Ukrayna’dan kaçan Yanukoviç, halen Rusya’da yaşamaya devam ediyor.

Kaynak: qha