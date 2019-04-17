Kırım Sivastopol'da radikal söylem iddiasıyla bir gözaltı

Kırım’daki Rus emniyet güçleri dün Sivastopol'da düzenledikleri baskınlardan sonra Kırım Tatarı Rüstem Abilev’i gözaltına aldı.

Kırım Sivastopol'da radikal söylem iddiasıyla bir gözaltı

Rusya tarafından işgal edilen Kırım’daki emniyet güçleri dün Akyar (Sivastopol) bölgesindeki Yanı Şüli (Şturmovoye) köyünde düzenledikleri baskınlardan sonra Kırım Tatarı Rüstem Abilev’i gözaltına aldı.

Rüstem Abilev’i “terörizm ve aşırıcılıkla” suçlanıyor.

Bilindiği gibi, dün işgalci güçler ilk önce Akyar (Sivastopol) bölgesindeki Yanı Şüli (Şturmovoye) köyünde Abilev’in imamlık yaptığı camide arama yapmış ve daha sonra işgalci güçlerin Abilev’in evini de aradığı bildirilmişti.

Kaynak: QHA

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2019, 08:34
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