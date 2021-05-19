Kırım Tatar Mücadelesinin Sembolü - Veciye Kaşka

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Rus işgali altında bulunan Kırım’ın Karasupazar bölgesi Üçköz (Novoklyonovo) köyünde Kırım Tatarları, işgalcilerin komplosu sonucu hayatını kaybeden Kırım Tatar milli hareketinin efsanevi ismi Veciye Kaşka 24 Kasım'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kırım Tatarları, 23 Kasım’da yaşama veda eden kahraman kadın, Kırım Tatar milli hareketinin efsanevi iştirakçisi Veciye Kaşka’yı son yolculuğuna uğurladı.

Kaşka, 24 Kasım'da son yıllarda yaşadığı Karasupazar bölgesi Üç Köz (Novoklyonovo) köyü mezarlığında toprağa verildi.

Kırım Tatar kahramanı ile vedalaşmak için Kırım’ın dört bir yanından yaklaşık 5 bin kişi geldi.

Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı İlmi Ümerov’un kızı Ayşe Ümerova, cenaze esnasında yaşananların videosunu yayınladı.