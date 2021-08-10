Kırım’da kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

Kırım’da 2 Temmuz’da kaybolan 19 yaşındaki Osman Acıosmanov’dan haber alınamıyordu. Kırım Tatar aktivistler ile “Liza Alert Kırım” hareketi gönüllüleri 24 Temmuz 2021 tarihinde toplanarak Kırım Tatar gencin ikamet ettiği Karasubazar bölgesindeki Zuya kasabasının ve yakınındaki Ken Togay (Litvinenkovo) köyü çevresinde aramalar düzenledi ancak o gün yapılan aramalar hiçbir sonuç vermedi. Aktivistler, kayıp genç bulunana kadar aramalara devam edeceklerini belirttiler.

Osman Acıosmanov’un kaybolduğu gün en son Ken Togay (Litvinenkovo) köyüne giden yol üzerindeki benzin istasyonunda görüldüğü bildirildi. Liza Alert Kırım’ın bugün bildirdiğine göre Kırım’da kaybolan Kırım Tatar genç Osman Acıosmanov ölü olarak bulundu.

Kırım Haber Ajansı'nın (QHA) bölgedeki kaynaklarından bugün edindiği bilgilere göre Osman Acıosmanov’un cesedi, dün Karasubazar bölgesi Krımskaya Roza köyündeki ağaçlık alanda bir ağaca asılı şekilde bulundu. Acıosmanov’un cesedinin çürümeye başladığı öğrenildi. Polis, cesedin Osman’a ait olduğunu söylese de Osman’ın yakınlarının, telefonun ve çantanın gence ait olmadığını ifade ettiği belirtildi. Buna göre, bulunan cesedin Osman’a ait olup olmadığının bilirkişi tarafından gerçekleştirilecek rapor sonucuna göre netleşeceği aktarıldı.