Kırmızı alarm: Saatteki hızı 150 kilometreye ulaşıyor

İskoçya ve Kuzey İrlanda'da Arwen fırtınası etkili oluyor.

Yoğun kar yağışı ile birlikte etkisini gösteren ve hızı saatte 150 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle İskoçya'nın kıyı kesimleri için kırmızı alarm verildi.

Arwen etkili olduğu bölgelerde dev dalgaların oluşmasına neden oldu.

1 kişi yaşamını yitirdi

Fırtına nedeniyle ağaçlar yerinden söküldü, çatılar uçtu.

Kuzey İrlanda'da bir kişi, aracının üzerine ağaç düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Fırtına nedeniyle çeşitli bölgelerde ulaşımın sekteye uğraması bekleniyor.

Kaynak: TRT Haber