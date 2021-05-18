Kısıtlamasız ilk hafta sonu yoğunluğuna polisten müdahale

İspanya'da Kovid-19 nedeniyle 25 Ekim 2020'den bu yana uygulanan olağanüstü hal 9 Mayıs'ta sona erdi.

Ülkede olağanüstü hal döneminde uygulanan serbest dolaşım kısıtlamaları, gece sokağa çıkma ve misafirliğe gitme yasağı ile bar ve restoranlara getirilen müşteri kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından gelen ilk hafta sonunda binlerce kişi kendini eğlenmek için dışarı attı.

Sol koalisyon hükümetinin aldığı kararla olağanüstü hal uygulamasının yaklaşık 7 ay sonra sonra ermesiyle Barcelona'da vatandaşlar, şehir merkezlerine ve sahillerde eğlenceler düzenledi.

İspanya polisi, pazar günü yaklaşık 9 bin kişiyi sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için dağıttıklarını ve meydanları boşalttıklarını açıkladı.

Kültür bakanından 'sosyal mesafe' uyarısı​

Madrid'deki bir etkinlikte konuşan Kültür Bakanı José Manuel Rodríguez Uribes, gençleri sosyal mesafe kurallarına uymaya devam etmeye çağırdı. Uribes, "Kısıtlamayla yaşamış olmanın ve dışarı çıkma ihtiyacının ne anlama geldiğini biliyorum, ancak eğlenirken güvenlik önlemlerine saygı göstermeye devam etmenizi rica ediyorum" dedi.

Öte yandan, kısıtlamaların kalkmasıyla turizmde de hareketlenme kaydedildi. Güneydoğu tatil beldesi Benidorm'daki otel rezervasyonlarının yüzde 60' yükseldiği belirtildi.

Kaynak: Sputnik